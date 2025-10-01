روكي الغلابة يحتل المركز الرابع في منافسات شباك التذاكر وريستارت يتذيل القائمة

حقق فيلم روكي الغلابة، أمس، 91 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض إلى 58 مليونا و634 ألف جنيه، بما يوازي 380 ألف تذكرة.

الفيلم تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة دنيا سمير غانم، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، وأحمد طلعت، وبيومي فؤاد، ومحمد رضوان، والطفلة كايلا رامى رضوان وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد.

فيما حقق فيلم "ماما وبابا"، أمس 52 ألف جنيه، ليحتل المركز الخامس، بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 15 مليونا و725 ألف جنيه، بما يوازي 103 آلاف تذكرة.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتا، ووئام مجدى، وأحمد محمدى، فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعى، وتتناول أحداثه قصة زوجين يعيشان حياة أسرية هادئة ومستقرة، حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما تماماً، حيث يجد كل واحد فيه نفسه في جسد الآخر، الزوجة تكون في جسد زوجها والعكس، وذلك يجعلهما يدخلا في اختيارات هامة ويعيشا مواقف جديدة عليهما تماماً وسط مفارقات كوميدية تنتج من الحالة التي أصبحا فيها.

واحتل فيلم "أحمد وأحمد"، المركز السادس بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، محققا أمس 13 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 13 أسبوع عرض إلى 70 مليونا و944 ألف جنيه، بما يوازي 497 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامى، بإشراف على الكتابة من أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنانين أحمد السقا، وأحمد فهمى، وجيهان الشماشرجى، وعلى صبحى، وحاتم صلاح، وأحمد الرافعى، وأحمد عبد الوهاب، ورشدى الشامى، فيما يظهر كضيوف للشرف كل من طارق لطفى، وغادة عبد الرازق.

أما المركز السابع كان من نصيب فيلم «المشروع X» محققا أمس 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 19 أسبوع عرض إلى 141 مليونا و778 ألف جنيه، بما يوازى مليون و66 ألف تذكرة.

ويحتل «المشروع X » المركز الثالث فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، بعد أن تخطى الرقم المسجل باسم فيلم «بيت الروبى» وهو 130 مليون جنيه، حققها خلال عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.

«المشروع X» من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته الفنانون كريم عبد العزيز، وياسمين صبرى، وإياد نصار، وأحمد غزى، ومريم الجندى، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف أمير كرارة وماجد الكدوانى، ومصطفى غريب، وهنا الزاهد، وكريم محمود عبد العزيز، وتامر نبيل.

في المركز الثامن والأخير جاء فيلم "ريستارت" محققا أمس 3 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 18 أسبوع عرض، إلى 95 مليونا و519 ألف جنيه، بما يوازى 738 ألف تذكرة.

وصعد «ريستارت» إلى المركز التاسع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، ليتراجع بذلك فيلم «إكس مراتى» للمركز العاشر بإيرادات بلغت 92 مليونا و797 ألف جنيه.

«ريستارت» من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمى جمال، وأحمد على، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهرى، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.