بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي

تعرض محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، لاعب فريق بيراميدز، لإصابة على مستوى العضلة الضامة، خلال مواجهة فريقه أمام الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة فور عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الإياب.

وكان بيراميدز قد عاد من رواندا بفوز ثمين بهدفين نظيفين، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليضع الفريق قدمًا في دور الـ32 من البطولة، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب المقرر يوم الأحد المقبل 5 أكتوبر على ملعب الدفاع الجوي، لضمان التأهل.

يُذكر أن بيراميدز يسعى للحفاظ على لقبه القاري الذي توج به في الموسم الماضي.