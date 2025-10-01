المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد: خطة ترامب إسرائيلية تهدف لإحكام السيطرة على غزة

الفصائل ستجتمع اليوم في الدوحة لمناقشة الخطة المقدمة

لا يمكن الموافقة على أي تصور يهدر حقوق شعبنا.. ودعونا السلطة لتشارك في الرد المرتقب

والله لو ما قدمه ترامب يفضي لوقف العدوان لوافقنا عليه فورا لكنه يهدر الحقوق





قال الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، محمد الحاج موسى، إن ما قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خطة أمريكية إسرائيلية لا تهدف لإنهاء الحرب، حيث إن هدفها الأساسي هو إحكام السيطرة على قطاع غزة.

وشدد الحاج موسى في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، لا يمكن أبدا الموافقة على أي أمر يهدر حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة"، مؤكدا أن ترامب يسعى عبر ما قدمه لإخراج رئيس الحكومة الإسرائيلية من مأزقه، معتبرا أن الخطة بمثابة هدية لنتنياهو وتهدف لتفجير المنطقة.

وقال الحاج موسى "لدينا معلومات دقيقة بأن ما عرضه ترامب على الزعماء والقادة العرب يختلف عما تم إعلانه عقب اجتماعه مع نتنياهو".

وأضاف "البند الوحيد الواضح معالمه وتوقيته فيما قدمه ترامب هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن ما دون ذلك لا يوجد أي شيء واضح سواء انسحاب جيش الاحتلال من غزة وتوقيتاته المحددة أو الحديث عن إنهاء الحرب أو الدولة الفلسطينية، وهو ما يحمل بين طياته سوء نية واضحة".

وحول إمكانية الرد من جانب الفصائل على الخطة المقدمة، قال الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد "والله لو ما تم تقديمه يفضي لوقف العدوان ويحفظ دماء شعبنا لوقعنا عليه فورا، لكن ما قدم لا يفضي إلى شيء ويهدر الحقوق".

وحول احتمالية ردة فعل غاضبة من جانب سكان القطاع الذين يرغبون في وقف إطلاق النار حال تم رفض الخطة من جانب الفصائل، قال الحاج موسى "نحن شعب ولسنا موظفين عند ترامب حتى يملي علينا ما يريد أو يهدد"، متابعا "الأمريكان والإسرائيليون يعملون دائما على الفصل بين الفصائل وأهل غزة وكأن الفصائل كانت فضائية"، مشددا "الفصائل هي أبناء هذا الشعب، تعبر عن وجعهم وعطشهم وجوعهم، وليسوا مرتزقة أو كائنات فضائية أو باحثين عن مصالح سياسية".

وشدد على أنه "لا يوجد فصيل يملك أن يفرط في الحق الراسخ بشأن تقرير المصير"، كاشفا "دعونا السلطة الفلسطينية لتكون مشاركة في الرد الذي سيتم تقديمه".

وكشف موسى أن قادة الفصائل ستجتمع اليوم في الدوحة لمناقشة الخطة المقدمة وتجهيز الرد عليها بما يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن من حق الفصائل أن تطلب تعديل بعض البنود أو توضيح البعض الآخر.