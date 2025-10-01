ممدوح عباس: أرض أكتوبر ستعود للزمالك قريبًا بخطاب رسمي

طمأن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، جماهير القلعة البيضاء بشأن أزمة أرض أكتوبر التي تم سحبها مؤخرًا، مؤكدًا أن النادي في طريقه لاستعادتها خلال وقت قريب.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إلى جماهير نادي الزمالك الوفية، وإلى مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين.. أطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدًا، وهذا للعلم".

وكانت أزمة أرض أكتوبر المخصصة لنادي الزمالك قد أثارت جدلاً واسعًا في الفترة الماضية، بعد قرار الجهة المعنية بسحب الأرض بدعوى "عدم الجدية في التنفيذ" من جانب النادي.

وتأتي تصريحات ممدوح عباس لتعيد الأمل إلى جماهير الزمالك بشأن استرداد الأرض واستئناف المشروع الذي تأمل فيه الجماهير منذ سنوات، في ظل سعي الإدارة الحالية لإعادة ترتيب الملفات الإنشائية والاستثمارية للنادي.