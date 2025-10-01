ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بسيطة عن التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر الماضي بواقع 8ر1 ألف برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 600 ألف برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا ارتفاعا بمقدار 5ر1 مليون برميل.

وفي ظل الارتفاع الأكثر من المتوقع، أصبح المخزون 5ر416 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين قفز بواقع 1ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح في حدود متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 600 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 6% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.