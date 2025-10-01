رئيس الإمارات ورئيس وزراء بريطانيا يناقشان قضايا إقليمية ويؤكدان دعم جهود التهدئة في غزة

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء - خلال اتصال هاتفي – العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية المشتركة.

كما استعرض رئيس الإمارات ورئيس الوزراء البريطاني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين دعم البلدين جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه بشكل كاف ومستدام، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وعبر رئيس الإمارات، خلال الاتصال، عن تقديره لاعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، مشددا على أن "حل الدولتين" هو المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة لمصلحة دولها وشعوبها كافة.