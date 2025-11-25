سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام مساء اليوم الثلاثاء، عدة مباريات في مختلف دوريات العالم لعل أبرزها هي بدية الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب.

ويتحدد مساء اليوم الثلاثاء، المنافس الرابع في مجموعة منتخب مصر الثاني، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "الأردن والإمارات والفائز من ملحق الكويت وموريتانيا".

ومن المقرر أن تقام 3 مباريات في الملحق المؤهل لكأس العرب، حيث يلتقي منتخب سوريا أيضا مع جنوب السودان، وفلسطين مع ليبيا.

وفي الدوري المصري سيتم استكمال مباريات الجولة 14 بمواجهة بيراميدز مع المقاولون العرب على ملعب الدفاع الجوي.

أما في دوري أبطال أوروبا ستقام 9 مباريات لعل أهمهم تشيلسي مع برشلونة، ومانشستر سيتي مع باير ليفركوزن.

ومن أوروبا لآسيا، سيلتقي فريق الوحدة مع السد القطري، والهلال السعودي مع الشرطة العراقي.

وإليكم أبرز مواجهات اليوم الثلاثاء:

ملحق كأس العرب

الكويت × موريتانيا.. الثالثة عصرًا.

سوريا × جنوب السودان.. السادسة مساءً.

فلسطين × ليبيا.. السادسة مساءً.

الدوري المصري

بيراميدز × المقاولون العرب.. الخامسة مساءً.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × باير ليفركوزن.. العاشرة مساءً.

تشيلسي × برشلونة.. العاشرة مساءً.

بروسيا دورتموند × فياريال.. العاشرة مساءً.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحدة × السد.. السادسة مساءً.

الهلال × الشرطة.. الثامنة والربع مساءً.