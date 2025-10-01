أعلن محمد جبران وزير العمل، تحرير 7000 مخالفة خلال 17 يومًا من بداية التفتيش على تصريحات عمل الأجانب على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن تخصيص التفتيش على كل مادة من قانون العمل الجديد، بشكل منفصل، قدَّم مقياسًا حقيقيًّا لمدى تطبيقهًا على الأرض.

وأوضح أنَّ الوزراة نفذت مبادرتين لخدمة صغار العمال الأجانب في مصر، وهما مبادرة تسجيل العمالة المنزلية من خلال دفع تصريح عمل سنوي بـ2500 جنيه بالوزارة، ومبادرة للعاملين في المنشآت الصغيرة والمطاعم عبارة عن تصريح سنوي بـ3000جنيه، داعيًا أصحاب العمالة المنزلية للتسجيل بالوزارة لتجنب الغرامات.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تفتش حاليًا على السلامة والصحة المهنية في مجال المقاولات، مشددًا على ضرورة وجود موظف خبير باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، لكتابة أوامر الشغل وإنشاء المناطق الأمنة.

وأكد أنه لتنفيذ قانون العمل خُلقت شراكة تامة بين اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والنقابات والخبراء والمشرعين، مؤكدا أن هناك رضا محليا ودوليا على القانون، مستشهدا بتقارير شبكة CNN الأمريكية واستطلاع رئاسة مجلس الوزراء المصري.