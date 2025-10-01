لجنة كسر حصار غزة: زوارق إسرائيلية تحيط بسفن أسطول الصمود

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء الأربعاء، أن الزوارق الإسرائيلية تحيط بسفن أسطول الصمود تزامنا مع اقترابها من سواحل القطاع.

وقالت اللجنة، في حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الزوارق الإسرائيلية تحيط بسفن أسطول الصمود".

وبالتزامن مع إحاطة الزوارق الإسرائيلية بالسفن، أعلن أسطول الصمود العالمي، في حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، "انقطاع البث عن أغلب السفن المتوجهة لغزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن أكثر من 20 سفينة إسرائيلية تقترب من أسطولنا"، مضيفة أن "الرادار يظهر تقدم سفن إسرائيلية نحو أسطول الصمود".

وتابعت أن "أسطول الصمود تجاوز موقع الهجوم على سفينة مادلين (هاجمتها إسرائيل في يونيو الماضي) واقترب من موقع الهجوم على سفينة حنظلة (هاجمتها إسرائيل في يوليو الماضي)".

فيما أكد أسطول الصمود العالمي، في حسابه على "إكس"، مساء الأربعاء، مُضيه في طريقه إلى قطاع غزة، رغم قيام إسرائيل بالاتصال بالأسطول وطلبت منه تغيير مسار سفنه المتجهة إلى القطاع.

وأضاف: "هناك نحو 12 سفينة غير محددة الهوية على بُعد 5–15 ميلا عن سفننا، ومن المحتمل أن تحدث عملية اعتراض غير قانونية للأسطول خلال الساعة القادمة".

وأشار إلى أنه أعلن حالة التأهب القصوى عقب رصد عمليات تشويش وفقدان الاتصال مع بعض سفن الأسطول مع اقترابه من قطاع غزة.

ولجأ نشطاء الأسطول لارتداء سترات النجاة تزامنا مع الإعلان عن حالة التأهب القصوى، حسبما أظهرت لقطات البث المباشر للأسطول وهو يقترب من قطاع غزة بهدف كسر الحصار.

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود"، أنه بات على بُعد 90 ميلا بحريا (نحو 166 كيلومترا) فقط من قطاع غزة.

وفجر اليوم، أعلن "أسطول الصمود" دخوله "منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل غزة، في إشارة إلى المنطقة التي تعترض فيها إسرائيل عادة السفن.

ودعت منظمات دولية، بينها "منظمة العفو"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".