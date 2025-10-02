إسرائيل تعتقل 25 ناشطا تركيا في أسطول الصمود العالمي

أعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود العالمي، اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، فجر الخميس، أوضحت فيه أن أسطول الصمود العالمي المدني والسلمي الذي ينقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعرض لـ"اقتحام غير قانوني" من القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.

وأضاف البيان أن البحرية الإسرائيلية اقتحمت 15 سفينة في الأسطول، كما اعتقلت 25 ناشطا تركيا من عدة سفن مشاركة، مثل "سيريوس"، و"ألما"، و"سبيكتري"، و"هيوغ آي"، و"دير ياسين آي"، و"غراندي بلو".

وأكد أن ممارسات إسرائيل تعد "انتهاكا جسيما" للقانون الدولي، وأمن الملاحة البحرية، مشددا على أن الأسطول انطلق لأغراض إنسانية بشكل كامل.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين من السفن المشاركة في الأسطول.

ومساء الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

بدورها، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أنه "تأكد اقتحام بحرية الاحتلال الإسرائيلي لبعض سفن الأسطول".

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وسبق أن مارست إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

