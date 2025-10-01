- أقيمت أمام مسجد الملك عبد الله المؤسس بمنطقة العبدلي وفق مراسل الأناضول

شارك أردنيون، مساء الأربعاء، بوقفة تضامنية مع "أسطول الصمود"، الذي بات على بعد عشرات الأميال من قطاع غزة المحاصر.

وأقيمت الوقفة بدعوة من لجان حزبية وشعبية، بعد صلاة المغرب، تحت عنوان "أسطول الصمود يمثلنا.. كلنا غزة كلنا فلسطين".

وانتظمت الوقفة بمشاركة نحو 200 شخص، أمام مسجد الملك عبد الله المؤسس بمنطقة العبدلي، بالعاصمة عمان، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "كلنا غزة.. كلنا أسطول الصمود"، و"مع أسطول الصمود حتى كسر القيود".

وندد المشاركون في كلماتهم باستمرار حصار القطاع الفلسطيني، ومثنيين على صمود أهله.

وفجر الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" دخوله "منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل غزة، في إشارة إلى المنطقة التي تعترض فيها إسرائيل عادة السفن.

ودعت منظمات دولية، بينها "منظمة العفو"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وسبق أن مارست إسرائيل أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها أكثر من 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وفي 2 مارس الماضي، شددت الحصار عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وأحيانا تسمح إسرائيل بدخول مساعدات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.