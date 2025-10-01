سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حلت الفنانة علا رشدي ضيفة على برنامج "اصحى بإنرجي" عبر محطة راديو إنرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر.

وتحدثت علا رشدي عن تجربة سوبر ماما ومحاولتها للتوازن بين عملها وتجربتها كأم لطفلين، مشيرة إلى أنها تحاول التوفيق بين التصوير ومواعيد جدول ابنتها وابنها.

وأشارت علا رشدي إلى أنها تحاول توفير وقت مميز مع طفليها وتنظيم المواعيد لتحقيق هذا التوازن.

وكشفت علا رشدي عن مشاركتها في مسلسل "بنج كلي" مع المخرجة نادين خان وسلمى أبو ضيف والفنان دياب سيتم عرضه خارج موسم رمضان.

وذكرت أنها تحضر حالياً لبودكاست "وجهة مازر" لتقديم محتوى عن الأمومة بطريقة ساخرة.