هايتي ترحب بحذر بالقوة الدولية الجديدة لمكافحة العصابات

بثت محطات الإذاعة في جميع أنحاء هايتي، اليوم الأربعاء، نبأ موافقة مجلس الأمن الدولي على إنشاء ما يسمى بقوة مكافحة العصابات لمساعدة هذا البلد الكاريبي المضطرب.

ومن المقرر أن تحل هذه القوة محل بعثة أصغر حجما مدعومة من الأمم المتحدة تقودها الشرطة الكينية، والتي لا تزال تعاني من نقص في الأفراد والتمويل، وينتهي تفويضها غدا الخميس.

وقالت دارلين جان جاك، التي تعيش مع ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في مأوى مكتظ وقذر بعدما داهمت العصابات حيهم وقتلت شريك حياتها، "آمل أن يكون هؤلاء الأشخاص جادين هذه المرة. سيكون من الرائع وجود قوة لدعم الهايتيين حتى يتمكن الناس من استعادة حياتهم".

وازداد نفوذ العصابات منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في عام 2021، حيث تسيطر الآن على 90٪ من العاصمة بورت أو برنس، ووسعت نطاق أنشطتها، لتشمل النهب والخطف والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في المناطق الريفية أيضا. ولم تشهد هايتي رئيسا منذ الاغتيال.

ومع ذلك، ما زال الهايتيون والخبراء على حد سواء حذرين بشأن قوة دولية جديدة، تمت الموافقة على إنشائها أمس الثلاثاء.