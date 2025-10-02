 رئيس الأركان الليبي يبحث مع قائد العمليات المشتركة للجيش الإيطالي آفاق التعاون المشترك - بوابة الشروق
الخميس 2 أكتوبر 2025 12:57 ص القاهرة
رئيس الأركان الليبي يبحث مع قائد العمليات المشتركة للجيش الإيطالي آفاق التعاون المشترك

د ب أ
نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 12:49 ص | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 12:49 ص

 بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن "محمد الحداد"، قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية الفريق "جيوفاني ماريا يانوشي" آفاق التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء عقد بطرابلس بحضور السفير الإيطالي "جيانلوكا ألبيريني" ومعاون رئيس الأركان العامة، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ومدير إدارة التدريب رئيس لجنة التعاون الفني الليبي الإيطالي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.


