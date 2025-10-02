رئيس الأركان الليبي يبحث مع قائد العمليات المشتركة للجيش الإيطالي آفاق التعاون المشترك

اللجنة العامة في مجلس النواب توافق على اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ما هي توصياتها؟

الأوقاف تعزي السودان والفلبين

أستاذ قانون جنائي: بدائل الحبس الاحتياطي لم تطبق عمليا والرئيس يرسخ دولة القانون باعتراضه على بعض مواد الإجراءات الجنائية

أميرة أبو شقة: الاعتراض الرئاسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبدأ الفصل المرن بين السلطات