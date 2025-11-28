السعودية: اعتداءات إسرائيل بريف دمشق محاولة لزعزعة استقرار سوريا

استنكرت السعودية، الجمعة، اعتداءات إسرائيل "الإجرامية" على ريف دمشق، واعتبرتها محاولة لزعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها.

جاء ذلك ردا على غارات جوية انتقامية شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق، فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة السورية.

وتأتي هذه الغارات عقب تصدي أهالي البلدة المذكورة لدورية إسرائيلية توغلت لاعتقال 3 أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون لما تسميه "تنظيم الجماعة الإسلامية"، ما أدى إلى إصابة 6 عسكريين بينهم 3 ضباط، بينما نفت "الجماعة الإسلامية" في لبنان أين نشاط لها خارج بلادها.

وقالت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تدين وتستنكر الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق".

وأكدت "رفضها التام لجميع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومحاولات زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها".

ودعت السعودية، المجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، والممارسات العدوانية بحق السكان في القرى والمناطق الحدودية".

كما طالبت بـ"تطبيق القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، بما يكفل سيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها الشقيق".

وتقع بلدة بيت جن على سفوح "جبل الشيخ"، وتبعد نحو 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل.

وبشكل متكرر، تعرضت هذه البلدة خلال الأشهر الأخيرة لاعتداءات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.