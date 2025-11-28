وزير الإعلام سوري: معركة ردع العدوان كسرت المعادلات السياسية بالمنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، مساء الجمعة، إن معركة "ردع العدوان" التي أطاحت بالنظام السابق "كسرت المعادلات السياسية في المنطقة".

يأتي ذلك في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية".

وأفاد بأن "ردع العدوان" كانت "أكبر من معركة، وأكثر من عملية تحرير، وأشبه بملحمة".

وأضاف الوزير السوري: "ردع العدوان كسرت المعادلات السياسية في المنطقة".

وأوضح، أن "الشعب السوري حرر نفسه بنفسه ولم يرتبط بأي تدخل خارجي".

والجمعة، خرج مئات آلاف السوريين إلى الساحات في عدة محافظات، للتعبير عن رفضهم تقسيم البلاد، ودعمهم خيار الوحدة بين كل مكونات الشعب، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "ردع العدوان".

يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب متلفز مساء الخميس، مواطني بلاده بجميع فئاتهم ومكوناتهم إلى النزول للساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بذكرى "ردع العدوان".

وتُعدّ معركة "ردع العدوان" العملية العسكرية الكبرى التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية أواخر نوفمبر 2024 في شمال غربي سوريا، بهدف الرد على التصعيد العسكري للنظام السابق والعمل على توسيع مناطق سيطرتها.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد "2000 – 2024"، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ "1970 – 2000".

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.