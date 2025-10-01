بيربوك: على إسرائيل وحماس تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، إن على إسرائيل وحركة حماس تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة دون تأخير، بحسب ما نقت قناة الجزيرة الإخبارية.

من جهته، دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة حماس لقبول خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

فيما قال مصدر مطلع لقناة الجزيرة، إن مسؤولين من مصر و قطر وتركيا عقدوا اجتماعا مع وفد حركة حماس المفاوض لبحث خطة ترامب، في حين أكدت الحركة أنها ستدرس بمسئولية الخطة.

وأوضح المصدر أن وفد حماس أكد خلال الاجتماع أنه سيعمل على رد رسمي في أسرع وقت بعد انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية.