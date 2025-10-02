الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة في ختام التعاملات

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء ببورصة وول ستريت في نيويورك إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل الشهر الجديد بعد تحقيق ارتفاعات شهرية للمرة الخامسة على التوالي خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بمقدار 74ر22 نقطة بنسبة 3ر0% إلى 20ر6711 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 21ر43 نقطة أي بنسبة 1ر0% إلى 10ر46441 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 15ر95 نقطة بنسبة 4ر0% إلى 16ر22755 نقطة.

وكان التحرك أقوى في سوق السندات، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أشار تقرير إلى أن التوظيف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي كان أضعف بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد.

وأظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء انخفاض عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن شركة أيه.دي.بي لإعداد قوائم الأجور أن عدد الوظائف في القطاع الخاص انخفض خلال سبتمبر/أيلول بمقدار 32 ألف وظيفة بعد تراجعه بمقدار 3000 وظيفة خلال أغسطس/آب وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بمقدار 50 ألف وظيفة مقابل ارتفاعه بمقدار 54 ألف وظيفة خلال الشهر السابق.

عادة ما ينتظر المتعاملون في وول ستريت تقرير الوظائف الأكثر شمولاً الذي تصدره الحكومة الأمريكية شهريا لاستشراف أداء سوق العمل. وتحصل الحكومة الأمريكية على بياناتها من عينة أوسع من أصحاب العمل مقارنةً بمسح أيه.دي.بي.

لكن من المرجح تأجيل تقرير وزارة العمل القادم، المقرر صدوره يوم الجمعة، بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية الذي بدأ بعد منتصف الليل بقليل.

ووفقاً لكارل واينبرج، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة هاي فريكونسي إيكونوميكس، "سواءً كانت هذه الإحصائية دقيقة أم لا، يعتقد المتعاملون في الأسواق أنها تُشير إلى شيء ما. ولن تكون الإشارة الواردة في عنوان اليوم جيدة".