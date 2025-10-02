تعادل مثير بين فياريال ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وتقدم الجيورجي جيورج ميكوتادزي لفياريال في الدقيقة 18 بعدما تابع تمريرة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة في الشباك من هجمة سريعة لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني رد يوفنتوس بهدفين في غضون 7 دقائق، جاء الأول في الدقيقة 49 بضربة مقصية رائعة من متابعة لكرة عرضية، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 56، والذي استغل هجمة مرتدة سريعة وكرة عائدة من الدفاع بطريق الخطأ لينطلق ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني استطاع ريناتو فيجا أن يسجل الهدف الثاني لفياريال، ليحرم يوفنتوس من انتصار كان قريبا خارج قواعده.

ورفع فياريال رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز 26، مقابل نقطتين للفريق الإيطالي بالمركز 23.