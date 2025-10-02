ضبط رجل وامرأة تخلصا من جثة رضيع نتاج علاقة غير شرعية في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط رجل وامرأة بمنطقة شبرا الخيمة، بعدما تخلصا من جثة رضيع حديث الولادة، أنجباه نتيجة علاقة غير شرعية، وألقيا بها وسط القمامة عقب وفاته.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض طوق أمني حول المكان، واستُدعي فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع.

وبالفحص، تبين أن الجثة تعود لرضيع حديث الولادة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية والدي الطفل وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن الطفل نتاج علاقة غير شرعية.