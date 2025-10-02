هيئة البث الإسرائيلية تنفي كسر السفينة مكينو للحصار على غزة

نفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، ما جاء في تقارير واردة من أسطول الصمود بأن السفينة "مكينو" تمكنت من كسر الحصار المفروض على غزة.

وقالت الهيئة، نقلاً عن مصادر بالجيش "لم تتمكن أي من سفن أسطول الصمود من دخول مياهنا الإقليمية قبالة غزة"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بنجاح سفينة "ميكينو"، إحدى سفن "أسطول الصمود" الدولي، في كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية فجر اليوم، الخميس.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية أن "ميكينو" دخلت مياه غزة الإقليمية وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ القطاع.

من جهته، أعلن رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، أن 23 من الرعايا الماليزيين احتجزوا بعد أن صادرت القوات الإسرائيلية سفناً من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وفي رسالة مصوّرة نُشرت على الإنترنت، قال أنور إنه سيسعى للحصول على دعم قادة من الشرق الأوسط وحلفاء دوليين، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للعمل على الإفراج عن المواطنين الماليزيين المحتجزين.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار.

وأعربت الوزارة عن قلقها على سلامة أكثر من 470 مشاركاً في الأسطول، محمّلة إسرائيل المسئولية عن أمنهم، أثناء قيامهم بمهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة.

وأكدت الخارجية أن "أسطول الصمود" مبادرة مدنية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن للمشاركين حق المرور في المياه الدولية والمياه الإقليمية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى حماية المشاركين، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها كما قالت، مثمنة ما وصفته "شجاعة المتضامنين وعزمهم على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ".