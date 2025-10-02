سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص، يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به في الهجوم الذي وقع قرب كنيس يهودي في مانشستر شمالي إنجلترا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه سيتم نشر تعزيزات شرطية إضافية في المعابد اليهودية في البلاد، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

من جهتها، نددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم على الكنيس اليهودي في مانشستر.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت شرطة مدينة مانشستر شمالي إنجلترا أنها تلقت بلاغا عن "حادثة طعن خارج كنيس يهودي"، مشيرة إلى إصابة 4 أشخاص.

وأكد جهاز الإسعاف أنه هرع إلى موقع "حادثة كبرى" في منطقة كرامسال في مانشستر، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل مع حادث وقع خارج كنيس في شارع ميدلتون في مانشستر".

وأضاف البيان: "تم استدعاء الشرطة إلى كنيس تجمع هييتون بارك العبراني في شارع ميدلتون، في الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت المحلي بواسطة شخص أفاد أنه شهد سيارة تُقاد باتجاه المارة".

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى حالة الطوارئ، وأطلق الضباط النار على رجل واحد يعتقد أنه المهاجم.

وأفاد البيان بأن المسعفين يقدمون الإسعافات لأربعة من أفراد الجمهور "الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن السيارة وطعنات".