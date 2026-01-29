أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء عن أمله بقيام تعاون مع فنزويلا بعدما إطاحت الولايات المتحدة رئيسها نيكولاس مادورو، وتوقّع إعادة فتح السفارة الأميركية قريبا، إلا أنه لوّح باستخدام القوة إذا رفضت الرئيسة بالوكالة التعاون مع واشنطن.



وجاء في إفادة مكتوبة مُعدة مسبقا أدلى روبيو بها في مجلس الشيوخ، أن ديلسي رودريغيز التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس وصارت رئيسة بالوكالة "على دراية تامة بمصير مادورو".

وفي الإفادة قال روبيو: "لا يخطئنّ أحد، نحن مستعدون، كما قال الرئيس، لاستخدام القوة لضمان أقصى درجات التعاون إذا أخفقت وسائل أخرى".

وأمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قال روبيو: "يمكنني أن أؤكد لكم الآن وعن يقين تام أننا لسنا في وضع يضطرنا لاتخاذ أي إجراء عسكري في فنزويلا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "لا تعتزم" اتخاذ إجراء من هذا النوع "ولا تتوقع ذلك".

وتابع قائلا: "إن الوجود العسكري الذي ستشهدونه في فنزويلا يقتصر على حرس من مشاة البحرية في سفارة".

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة تريد انتخابات ديمقراطية في فنزويلا، لكنه لم يحدد أي جدول زمني، واكتفى بالقول "علينا أن نكون قد أحرزنا تقدما كبيرا" خلال ثلاثة أشهر.



واختتم قائلا: "هذه هي النتيجة التي نريد، أن تكون فنزويلا حرة وعادلة ومزدهرة وودّية. لن نتوصل إلى ذلك في غضون ثلاثة أسابيع".

وحضّ ترامب فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات مثبتة من النفط الخام في العالم، على التعاون مع شركات النفط الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، عيّنت الخارجية الأميركية الدبلوماسية لورا دوغو سفيرة في فنزويلا، وكانت الوزارة أوفدت قبل ذلك بعثة لإجراء تقييم بشأن إعادة فتح السفارة في كراكاس.

وكانت الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في العام 2019 بعيد إعلان واشنطن وغيرها من القوى الكبرى عدم اعترافها بفوز نيكولاس مادورو في الانتخابات التي شابتها مخالفات، وفق تقارير عدة.

وشنّت قوات خاصة أميركية ضربة خاطفة في كراكاس في الثالث من يناير وألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وجرى اقتياد مادورو وزوجته إلى نيويورك لمحاكمتهما أمام القضاء الأميركي بتهم بينها الإتجار بالمخدرات.

وألمح ترامب بعد ساعات على إطاحة مادورو إلى أنه يفضّل العمل عبر ممارسة الضغط على رودريغيز بدلا من السعي لإيصال المعارضة الديمقراطية إلى السلطة، واصفا زعيمتها ماريا كورينا ماتشادو بأنها "امرأة لطيفة للغاية" غير أنها تفتقر إلى "الوقار" اللازم لقيادة فنزويلا.

لكن ترامب أبدى تعاطفا أكبر مع ماتشادو بعدما زارته في البيت الأبيض وقدّمت له جائزة نوبل للسلام التي فازت بها العام الماضي بعد أن عبّر علنا عن طموحه بالحصول على هذا التكريم المرموق.