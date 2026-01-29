الجيش الفنزويلي يعلن الولاء للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

تعهد الجيش الفنزويلي يوم الأربعاء بالولاء للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز، التي تولت السلطة في أعقاب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز في رسالة صوتية نشرت على إنستجرام: "أدعو إلى الدعم الكامل لـ (رودريجيز)، وأحث الجميع على تقدير مدى أهمية الولاء والتماسك في هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها وطننا".

وتولت رودريجيز رسميا قيادة القوات المسلحة في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وهي خطوة تمنحها كافة صلاحيات الرئاسة. وخلال المراسم، قال لوبيز إن القوات المسلحة الفنزويلية بأكملها "تعترف وتؤدي قسم الولاء" لرودريجيز.

وكان الجيش قد أبدى دعمه بالفعل لرودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس في عهد مادورو. وينظر إلى هذا العرض العلني للولاء من قبل القوات المسلحة، التي تعد عامل القوة الحاسم في فنزويلا، على أنه ذو أهمية سياسية بالغة.

وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية في 3 يناير ونقلتهما خارج البلاد. ومنذ ذلك الحين، يواجه مادورو اتهامات في نيويورك بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وأدت رودريجيز اليمين الدستورية رئيسة انتقالية في 5 يناير وحتى تلك اللحظة، تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات ولاءً في الدائرة المقربة لمادورو، وأدانت عملية اعتقاله من قبل الولايات المتحدة، واصفة إياها بأنها انتهاك للقانون الدولي.

ومع ذلك، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة تصالحية تجاه القيادة الحالية في فنزويلا، إذ تعد رودريجيز هي المسؤول الفنزويلي الذي يقود المحادثات مع واشنطن، لا سيما فيما يتعلق بإدارة احتياطيات النفط الهائلة في بلادها.