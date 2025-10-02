موناكو يخطف نقطة ثمينة من مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وبادر النجم النرويجي إرلينج هالاند بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 15، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في مختلف المسابقات.

وسرعان ما أحرز موناكو هدف التعادل بواسطة جوردان تيزيه في الدقيقة 18، غير أن هالاند عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 44، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في 8 مباريات خاضها في كل المنافسات خلال الموسم الحالي.

واقتنص موناكو نقطة التعادل في الوقت القاتل، عقب تسجيل الإنجليزي إيريك ديي الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة مانشستر سيتي، بطل المسابقة عام 2023، أربع نقاط في المركز الثامن، في حين حصل موناكو على أول نقطة في مشواره بالبطولة ليصبح في المركز الـ30.

وكان مانشستر سيتي افتتح مشواره بالبطولة بالفوز 2 / صفر على ضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الافتتاحية، التي شهدت خسارة مباغتة لموناكو 1 / 4 أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي.