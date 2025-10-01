المرصد الأورومتوسطي: إغلاق شارع الرشيد ونتساريم يهدف لتفتيت غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع الرشيد الساحلي، بعد احتلال محور نتساريم في وقت سابق، ومنع العودة إلى مدينة غزة، يشكل خطوة خطيرة.

وأضاف المرصد، في بيان، أن الخطوة الإسرائيلة تهدف لتفتيت وحدة أراضي القطاع عبر عزل مدينة غزة وشمال القطاع وتحويلهما إلى مناطق محاصرة بما يفرض على المدنيين ظروفا قهرية تجعل بقاءهم مستحيلا وتؤدي عمليا إلى تهجيرهم، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع البيان أن إسرائيل تعمل على تهجير كل من في مدينة غزة عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والوقود وقطع الإمدادات الإنسانية عنهم وتعميق سياسة التجويع المنهجي.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن منع الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة يحمل تداعيات كارثية ويرسخ سياسة حصار وتجويع ممنهجة تطال أكثر من 300 ألف فلسطيني ما زالوا محاصرين داخل المدينة.