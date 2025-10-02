صرحت السفارة الروسية في أوتاوا بأن الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، تُغطي على أفعال فولوديمير زيلينسكي الإجرامية.



وجاء في بيان السفارة: "نود أن نوضح للجمهور الكندي أن ما يحدث في محطة زابوروجيه هو جريمة نووية قيد الإعداد، وأن حكومة مارك كارني تُغطي على الإرهابي زيلينسكي".



وأشارت السفارة إلى أن أفعال زيلينسكي في المحطة "تُؤدي إلى كارثة ذات عواقب وخيمة على الجزء الغربي من القارة الأوروبية وسكانها".

وأكدت السفارة الروسية أن وسائل الإعلام الكندية تقتبس حصريا الرواية الأوكرانية للأحداث، مما يُعطي انطباعا خاطئا بأن روسيا هي من تُنفذ الضربات على المحطة.

وأكد البيان أن "محطة زابوروجيه للطاقة النووية منشأة نووية روسية، موظفونا موجودون هناك، ومن الواضح أن القصف من عمل نظام كييف، الذي دأب على استهداف المحطة وبنيتها التحتية عمدا منذ عدة سنوات بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة الهجومية".

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة بدعوة من روسيا، وتوثيقهم لاستفزازات كييف ضد المحطة، إلا أنهم "يفتقرون على ما يبدو إلى الشجاعة" للتصريح مباشرة بأن كييف هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع الحرج الحالي والهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومحطات الطاقة النووية الروسية الأخرى".