نائب بريطاني يندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود ويطالب بمعاقبتها ووقف تسليحها

ندد النائب البريطاني جيرمي كوربن باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول "الصمود" الدولي المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أنه اعتداء مشين بحق الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.





وجاء في بيان نشره كوربن في حسابه علي منصة "إكس": "اعترضت إسرائيل بشكل غير قانوني أسطول الصمود الدولي، وهذا الاعتداء المشين انتهاك صارخ للقانون الدولي، وإهانة لإنسانيتنا المشتركة. كما أنه يمثل مزيدا من الإذلال للشعب الفلسطيني، الذي يتم تجويعه حتى الموت على يد إسرائيل".



وأضاف: "لقد حذّر الكثير منا مرارا من أن هذا سيحدث، ومع ذلك تجاهلت حكومتنا دعواتنا لاتخاذ إجراءات عاجلة".

وجدّد كوربن دعوته للحكومة البريطانية إلى "الدفاع عن القانون الدولي، وفرض عقوبات واسعة النطاق، ووقف تسليح إسرائيل".

واختتم بيانه مؤكدا أن "التاريخ سيقف إلى جانب الأسطول، وأن شجاعة المشاركين فيه ستلهم المزيد من الناس للانضمام إلى الحركة العالمية من أجل فلسطين".

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن "أسطول الصمود" بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية أبلغت عبر أجهزة اللاسلكي جميع قباطنة سفن أسطول الصمود أن مواصلة الإبحار نحو شواطئ غــزة ومحاولة "كسر الحصار" ستُعتبر "انتهاكا" يعرض المشاركين للاعتقال.

من جهتها أكدت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" أن الأسطول سيستمر في الإبحار، على الرغم من تلقي قائد سفينة "ألما" أمرا بالتوقف من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة اعتراض سفينتين على الأقل وانقطاع البث والاتصال لدى أخرى، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في كل السفن.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع الساحلي عام 2007 وحاول ناشطون مرات عدة إيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء خلال الصراع الحالي أو في مرات أخرى.

وفي عام 2010، قُتل تسعة نشطاء بعدما صعد جنود إسرائيليون على متن أسطول مكون من ست سفن كانت تقل نحو 700 ناشط مؤيد للفلسطينيين من 50 دولة.

وفي يونيو من هذا العام، احتجزت القوات البحرية الإسرائيلية غريتا تونبري و11 شخصا من أفراد الطاقم على متن سفينة صغيرة أرسلتها مجموعة مؤيدة للفلسطينيين تُعرف باسم تحالف أسطول الحرية في أثناء اقترابهم من غزة.