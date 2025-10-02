85 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة يوم الأربعاء

أعلنت مصادر طبية، الليلة، استشهاد 85 فلسطينيا في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر، أن 53 شهيدا ارتقوا شمال القطاع، و28 شهيدا ارتقوا وسط القطاع، و4 شهداء ارتقوا جنوب القطاع.

وأوضحت، أن 38 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و15 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، في مدينة غزة، و19 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و9 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 9 مواطنين بينهم 7 نساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا مكون من طابقين قرب أبراج القسطل، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال 6 غارات متتالية على مربع سكني لعائلة "دغمش" في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 مواطنا بينهم 151 طفلا.