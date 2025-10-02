حماس تنفي صلتها بموقوفين في ألمانيا متهمين بالتخطيط لهجمات على أهداف إسرائيلية

نفت حركة "حماس" يوم الأربعاء أي صلة لها بالمشتبه بهم الذين أوقفوا في ألمانيا بتهمة السعي لشراء أسلحة من أجل شن هجمات محتملة على أهداف إسرائيلية أو يهودية.

وقالت الحركة في بيان: "إن الادعاءات بأن المعتقلين على صلة بحماس لا أساس لها، وتهدف إلى الإساءة لسمعة الحركة وتشويه تعاطف الشعب الألماني مع قضيتنا الفلسطينية".

وأضاف البيان أن "حماس تؤكد أن سياستها كانت وما زالت حصر نضالها ضد الاحتلال الصهيوني داخل فلسطين فقط".

وكان الادعاء الاتحادي الألماني قد أعلن في وقت سابق الأربعاء اعتقال ثلاثة مشتبه بانتمائهم إلى حماس في برلين، متهمين بمحاولة الحصول على أسلحة نارية وذخيرة لتنفيذ هجمات محتملة ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية داخل البلاد.