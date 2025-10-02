نقابة الصحفيين التونسيين تفقد الاتصال بثلاثة صحفيين ضمن أسطول الصمود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت نقابة الصحفيين التونسيين إنها فقدت الاتصال بثلاثة صحفيين ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأدانت النقابة في بيان لها اقتحام البحرية الإسرائيلية لسفن الأسطول واعتقال المشاركين فيها، ومن بينهم عدد من الصحفيين المتواجدين على متن سفن "ألما" و"سيروس" و"أدارا" و"دير ياسين".

كما أعلنت عن قلقها البالغ إزاء انقطاع الاتصال مع عضو المكتب التنفيذي للنقابة ياسين القايدي ومراسلي قناة الجزيرة لطفي حاجي وأنيس العباسي.

وتابعت النقابة أن اعتقال الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين في الأسطول الصمود.

وبحسب "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" التي تعمل على حشد الدعم الدولي للأسطول، اعترضت البحرية الاسرائيلية أربع سفن واعتقلت 70 ناشطا كما استخدمت مدافع المياه لمنع تقدم القوارب.