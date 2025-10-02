احتجاجات في عدة عواصم أوروبية تنديدا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود

اندلعت احتجاجات حاشدة في عدة عواصم أوروبية، اليوم الأربعاء، تنديدا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود.



وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين في برشلونة وروما وبروكسل وبرلين وإسطنبول.



ودعا المتظاهرون إلى تضامن المجتمع الدولي مع أهالي غزة في المجاعة التي تفرضها إسرائيل عليهم.



وأكد "أسطول الصمود" في بيان أنه تعرض لهجوم من قبل حوالي 10 سفن إسرائيلية.



وأكد اعتراض سفينتين على الأقل وانقطاع البث والاتصال لدى أخرى، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في كل السفن.



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن "أسطول الصمود" بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.



وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع الساحلي عام 2007 وحاول ناشطون مرات عدة إيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء خلال الصراع الحالي أو في مرات أخرى.