 تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة احتجاجا على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود - بوابة الشروق
الخميس 2 أكتوبر 2025 6:52 ص القاهرة
تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة احتجاجا على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود


نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 6:11 ص | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 6:11 ص

تجمع تونسيون بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للاحتجاج ضد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة.

وتوافد المئات أمام مبنى المسرح البلدي التي يمثل نقطة تجمعات تقليدية للمتظاهرين بالشارع، في ساعة متأخرة من الليل رافعين الأعلام الفلسطينية.

ونادي متظاهر بمكبر الصوت "يا أسطول سير حتى النصر والتحرير".

ويشارك في الأسطول العالمي 28 ناشطا تونسيا.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت بأنها فقدت الاتصال بثلاثة صحفيين تونسيين ضمن الأسطول بعد بدء تحرك البحرية الإسرائيلية ضد السفن.


