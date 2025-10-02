البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود المتجه إلى غزة

اعترض سلاح البحرية الإسرائيلي أسطولا من السفن كان يقل ناشطين ويحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد المنظمون.

وجاء في بيان مقتضب نشرته الجماعة على قناتها في "تليجرام" في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "قوات البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود العالمي".

ونشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جنودا صعدوا على متن بعض السفن، فيما أظهرت لقطات مباشرة آخرين يرتدون سترات نجاة وهم ينتظرون على ما يبدو وصول القوات الإسرائيلية.

وبحسب الناشطين، كان الأسطول المكون من أكثر من 40 قاربا آليا وشراعيا قد اقترب لمسافة تتراوح بين 70 و80 ميلا بحريا من غزة عندما بدأت العمليات الإسرائيلية.

وكان الأسطول قد أبحر من برشلونة في أواخر أغسطس/آب.

ويقول المشاركون، ومن بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج، إنهم يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة التي أنهكتها الحرب، وإلى الاحتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.

ورفض الناشطون عروضا لنقل المساعدات عبر ميناء إسرائيلي، مؤكدين أنهم يريدون توزيعها بأنفسهم.

وقال المتحدث باسم الأسطول، تياجو أفيلا، إن المجموعة رفضت العرض الإسرائيلي لأن المساعدات الإنسانية "يجب ألا تسلم إلى قوة الاحتلال" في غزة، مضيفا أن للفلسطينيين الحق في السيطرة على حدودهم بأنفسهم.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها ستمنع هذه المحاولة، كما فعلت مع جميع الجهود السابقة لكسر الحصار المفروض على غزة.

وتصف الحكومة الأسطول بأنه عملية تابعة لحركة حماس.