الوفد التركي بأسطول الصمود: هجوم إسرائيل على السفن غير قانوني

- رغم إيقاف بعض السفن فإن أسطول الصمود العالمي لا يزال على بعد 60 ميلا بحريا من ساحل غزة ويواصل رحلته

أكد الوفد التركي المشارك في أسطول الصمود العالمي أن الهجوم الإسرائيلي على سفن "ألما" و"سيريوس" و"أدارا" هو هجوم غير قانوني في المياه الدولية على ناشطين عزل في الإغاثة الإنسانية.

وقال الوفد في بيان، الأربعاء، أن السفن الـ 3 تم إيقافها بطريقة غير قانونية والصعود على متنها من قبل عناصر إسرائيلية في المياه الدولية حوالي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (+3 تج).

وأشار إلى أن إسرائيل قامت عمدا بقطع اتصالات السفن وحاولت منع نداءات الاستغاثة.

وأوضح أن الهجوم على السفن الـ 3 يمثل هجوما غير قانوني في المياه الدولية على ناشطين عزل في الإغاثة الإنسانية.

ودعا الوفد التركي الحكومات وقادة الدول والمؤسسات الدولية للتحرك من أجل ضمان سلامة الجميع على السفن والإفراج عنهم، ومتابعة الوضع عن كثب.

وأضاف: "رغم إيقاف بعض السفن، فإن أسطول الصمود العالمي لا يزال على بعد 60 ميلا بحريا (نحو 97 كم) من ساحل غزة ويواصل رحلته".

ومساء الأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم سفنا بـ"أسطول الصمود العالمي" واعتدى على ناشطين مشاركين، تزامنا مع اقتراب بعض السفن من سواحل القطاع.

وأعلن الأسطول فجر الأربعاء، دخوله "منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل غزة، في إشارة إلى المنطقة التي تعترض فيها إسرائيل عادة السفن.