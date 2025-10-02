حذر المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور النخب الغربية من عواقب وخيمة نتيجة دعمها للنظام في كييف معربا عن ثقته بأن النزاع الأوكراني سينتهي وفقا لشروط موسكو.



وقال ماكغريغور في حديث على قناة "ديب دايف" على منصة "يوتيوب": "ستكون العواقب بالنسبة لنا كارثية. وعندما ينتهي هذا الصراع — الذي لن يستمر إلى الأبد — ستضع روسيا شروطها، وسيتعين على العالم أجمع قبول تلك الشروط".



وأشار ماكغريغور إلى أن السياسات التي تتبناها النخب الغربية تفقد شعبيتها في بعض الدول، مشيرًا إلى تنامي المشاعر المؤيدة لروسيا في هنغاريا وسلوفاكيا، كما انتقد تدخل الغرب في الانتخابات بـ مولدوفا ورومانيا، معتبرا أن حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي يحاولان عبر ذلك "إبقاء تينك الدولتين ضمن نطاق نفوذها".

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد صرّح في وقت سابق بأن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا على أوكرانيا 310 مليارات يورو، واصفا هذا الرقم بـ"الكابوس"، وأشار إلى أن هذه الأموال لو استُثمرت في الاقتصاد الأوروبي لحققت "معجزات"، لكنّها تبخّرت، مؤكدا أن الغرب يخطئ بعدم إدراك الواقع الجديد في الصراع الأوكراني وسيدفع ثمن هذا الخطأ غاليا.

في سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن تقديم الحزمة التاسعة من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة أربعة مليارات يورو، خُصص نصفها تقريبا لإنتاج طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن هذه الأموال جاءت من عوائد الأصول الروسية المجمدة.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن كييف تلقت 9 مليارات يورو من عوائد هذه الأصول المجمدة منذ مطلع العام الجاري.

يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع احتياطيات سيادية روسية بقيمة 300 مليار دولار.

وردا على هذه الإجراءات، فرضت روسيا قيودا مماثلة حيث يتم احتجاز أصول المستثمرين الأجانب من الدول "غير الصديقة" وعوائدها في حسابات خاصة من نوع С، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية روسية مختصة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن موسكو سترد حتما على سرقة أصولها في أوروبا. وشدد على أن الكرملين ينوي تنظيم ملاحقة قضائية للمتورطين في هذه المخطط.