كولومبيا: نتنياهو ارتكب جريمة جديدة بحق أسطول الصمود وعلى الدبلوماسيين الإسرائيليين مغادرة بلادنا

أدان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اعتقال القوات الإسرائيلية للناشطتين الكولومبيتين مانويلا بيدويا ولونا باريتو في المياه الدولية خلال مشاركتهما في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة.





ووصف بيترو عبر منشور على موقع "إكس" الحادثة بأنها "جريمة دولية جديدة" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن المواطنتين تم اعتقالهما أثناء "مشاركتهما في أنشطة تضامن إنساني مع فلسطين".

وطالب بتحرك فوري على عدة مستويات، يشمل: "تقديم جميع المطالبات الدبلوماسية اللازمة، حتى أمام القضاء الإسرائيلي".

وأضاف الرئيس: "اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل مدانة ويجب وقفها فورا، ويجب أن يغادر الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي بالكامل كولومبيا".

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأربعاء، أنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن "أسطول الصمود" بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية أبلغت عبر أجهزة اللاسلكي جميع قباطنة سفن أسطول الصمود أن مواصلة الإبحار نحو شواطئ غـزة ومحاولة "كسر الحصار" ستعتبر "انتهاكا" يعرض المشاركين للاعتقال.

من جهتها أكدت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" أن الأسطول سيستمر في الإبحار، على الرغم من تلقي قائد سفينة "ألما" أمرا بالتوقف من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة اعتراض سفينتين على الأقل وانقطاع البث والاتصال لدى أخرى، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في كل السفن.