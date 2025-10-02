فانس: الديمقراطيون يغلقون الحكومة ويطالبون بمزايا للمهاجرين غير الشرعيين

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أوقفوا عمل الحكومة مطالبين بمئات المليارات من الدولارات كتقديمات طبية للمهاجرين غير الشرعيين.



وقال فانس في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: "الجناح اليساري للديمقراطيين في مجلس الشيوخ أغلق الحكومة لأننا رفضنا منحهم مئات المليارات من الدولارات لأجل إعطاء مزايا الطبية للمهاجرين غير الشرعيين"، مشددا على أن هذه المطالب ليست من اختلاق الجمهوريين.

وأوضح نائب الرئيس: "هذا ليس شيئا اختلقناه نحن. إنه ليس مجرد شعار سياسي. إنه مكتوب في نص مشروع القانون الذي قدمه إلينا الديمقراطيون قبل فتح الحكومة".

ووفقا لكلمته، لا ينبغي على دافعي الضرائب تمويل الرعاية الصحية لأولئك الذين يتواجدون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأعلن: "نريد أن يتمتع المواطنون الأمريكيون بهذه الخدمات الطبية في المستشفيات، وليس دفع الضرائب ورؤية هذه الخدمات تذهب إلى المهاجرين غير الشرعيين".

كما أضاف فانس أن الجمهوريين ليسوا ضد العمل على خفض تكاليف الرعاية الصحية، ولكن لا ينبغي إجراء مفاوضات في هذا الشأن تحت تهديد إغلاق الحكومة.

وقال نائب الرئيس: "أنا أتفق معهم. بالطبع، نحن نريد أن يحصل الأمريكيون على رعاية صحية ميسورة التكلفة، فلنعمل معا على تحقيق ذلك. لكن بحيث لا تغلقون الحكومة، ولا تأخذونها كرهينة لمجرد أنكم تريدون التفاوض بشأن تكلفة الرعاية الصحية".

ووفقا لفانس، يتأثر العسكريون والموظفون الحكوميون بالإغلاق، وإن الجمهوريين مستعدون لمناقشة إصلاح الرعاية الصحية فقط بعد استئناف عمل الحكومة.

وقد بدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في ظل عدم وجود ميزانية حكومية يقرها الكونغرس، مما اضطر السلطات الفيدرالية إلى تعليق العمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا بأنه قد يستخدم فترة توقف عمل الحكومة لإجراء تخفيضات كبيرة في القوى العاملة والمدفوعات. وفقا لكلمته، فإن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة في الموافقة على الميزانية، وأن البيت الأبيض يستخدم الوضع الحالي للتخلص من البرامج التي لا تعجب الجمهوريين.