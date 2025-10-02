احتجاجات في إيطاليا عقب اعتراض إسرائيل لأسطول متجه إلى غزة

اندلعت احتجاجات في إيطاليا في وقت متأخر من مساء الأربعاء عقب اعتراض إسرائيل لأسطول متجه إلى غزة.

وفي روما، تجمع عشرات المتظاهرين أمام محطة القطار الرئيسية في المدينة مساء، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المحطة مؤقتا وإغلاق محطة المترو القريبة كإجراء احترازي.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، سار عدد من المحتجين باتجاه مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، متهمين حكومتها اليمينية بعدم إظهار التضامن مع نشطاء الأسطول، فيما هتف بعضهم بأن الحكومة "تلطخ يديها بالدماء".

وفي مدينة نابولي جنوب البلاد، قام عدد من المتظاهرين بقطع خطوط السكك الحديدية في المحطة الرئيسية، ما أدى إلى وقف حركة القطارات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا". كما تم الإبلاغ عن احتجاجات في مدينتي ميلانو وتورينو شمال إيطاليا.