مشاجرة تقود الأمن لضبط عصابة تخصصت في الاتجار بالعملة في السوق السوداء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب يحمل جنسة إحدى الدول، لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من صديقه بمنطقة العمرانية.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور محل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: شاب يحمل جنسية إحدى الدول، يبلغ من العمر 30 عامًا، وعامل من ذات الجنسية يبلغ 18 عامًا، وطرف ثان: شاب يعمل لدى الأول، في مجال تغيير وتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء وبحوزته 400 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات تبين أن الطرف الثاني تسلم المبلغ من الطرف الأول داخل منزله، ثم استولى عليه بمغافلتهم ولاذ بالهرب، ما دفع الأول والثاني لمطاردته حتى نشبت مشاجرة بينهم بالشارع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبط أطراف الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واقروا جميعًا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع في تغيير العملة بالسوق السوداء.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.