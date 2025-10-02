مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة

أشاد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي، بالأداء المميز الذي قدمه الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي (2-1) على ملعب مونتجويك.

وقدم حكيمي مباراة استثنائية، حيث لم يتوقف عن الانطلاقات الهجومية من الجبهة اليمنى، إلى أن نجح في صناعة الفارق باللحظات الأخيرة حين قاد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة حاسمة إلى غونزالو راموس الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90.

تألق الظهير المغربي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اللافت كان تعليق مبابي عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، حيث كتب معلقًا على صورة لحكيمي: "هذا كثير للغاية"، في إشارة للإعجاب الكبير بما قدمه زميله السابق في باريس سان جيرمان.

وبهذا الفوز، عزز باريس سان جيرمان حظوظه في مشوار البطولة القارية، بينما خطف حكيمي الأضواء بفضل جاهزيته البدنية العالية وحضوره الحاسم في الأوقات الحرجة، ليؤكد أنه أحد أبرز أسلحة المدرب لويس إنريكي هذا الموسم.