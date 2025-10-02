اتصالات مكثفة بين الجبلاية والسفارة المصرية بالمغرب قبل مواجهة الفراعنة وجيبوتي

شهدت الساعات الماضية تحركات واسعة من جانب اتحاد الكرة المصري بالتنسيق مع السفارة المصرية في المغرب، للوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بمباراة المنتخب الوطني الأول أمام جيبوتي، المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على تهيئة أفضل الأجواء لبعثة المنتخب الوطني خلال رحلته المرتقبة إلى المغرب، خصوصًا أن اللقاء يمثل محطة حاسمة في مشوار الفراعنة نحو المونديال.

من جانبه، أوضح إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 5 أكتوبر بالقاهرة، على أن تغادر البعثة إلى المغرب يوم 6 أكتوبر استعدادًا لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر على ملعب العربي الزاوي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف أن المنتخب سيعود إلى القاهرة يوم 9 أكتوبر لمواصلة الاستعداد لمباراته الأخيرة في التصفيات أمام غينيا بيساو، المقررة يوم 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ضم 25 لاعبًا فقط لخوض المباراتين، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن القائمة يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق المعسكر الداخلي يوم الاثنين.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متفوقًا على أقرب منافسيه بوركينا فاسو الذي يملك 15 نقطة.