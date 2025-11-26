تسافر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي، مساء أمس قائمة الفريق المتوجهة إلى المغرب استعدادًا لخوض مباراة الجيش الملكي.

وشهدت القائمة عودة أحمد رضا والمغربي أشرف داري، بعد تعافيها من الإصابة وخوضهما أكثر من تدريب مع الفريق.

فيما يغيب عن القائمة محمد الشناوي، بعد إعلان النادي إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، كما يستمر غياب حسين الشحات وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وعدم الجاهزية البدنية، فيما يغيب السلوفيني نيتيس جراديشار بسبب الإيقاف، وكذلك عمر كمال عبد الواحد.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، محمد شكري، أشرف داري، كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، مروان عطية، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد مصطفى زيزو، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف وحمزة عبد الكريم.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق فوز كبير على حساب شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.