طالب رؤساء السلطات المحلية شمالي إسرائيل، الحكومة، بإجلاء 45 ألف مستوطن لا تتوفر لهم الحماية من صواريخ ومسيرات "حزب الله"، وفق إعلام عبري.

وقال موقع "والا" الإخباري الاثنين، إن رؤساء السلطات في الشمال يصعدون لهجتهم، مطالبين الحكومة بإجلاء المستوطنين "على طول خط المواجهة".

وأضاف الموقع أن عدد المستوطنين "غير المحميين" يبلغ نحو 45 ألف نسمة، منهم 25 ألفًا في كريات شمونة.

ونقل الموقع عن غابي نعمان، رئيس المجلس المحلي في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي، قوله: "نطالب الدولة بإجلاء السكان غير المحميين، وكبار السن، ونطالب بتعويضات لهم".

وأضاف: "يجب على الحكومة أن تخرج من مكاتبها، وتفهم أننا مختلفون عن عكا والكريوت (منطقة شمالي إسرائيل تضم عددا من المدن)"، البعيدة نسبيا عن الحدود اللبنانية.

وتابع: "لدينا احتياجات، تحدثوا معنا، إنهم (في الحكومة الإسرائيلية) يتهربون من مطالبنا في البلدات التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى الملاجئ، لأنه لا توجد إنذارات، بل يحدث السقوط فورا".

من جانبه، قال مايكل كاباسا، رئيس المجلس المحلي في مستوطنة "حتسور هجليليت" في الجليل الأعلى للموقع: "عاش سكاننا جحيمًا لمدة عامين، يتعرضون للقصف، ولا أحد يعترف بهم، أشعر وكأننا نُطعن في الظهر".

والخميس، وقعت مشادة كلامية حادة، بين رؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل وقائد فرقة الجليل بالجيش يوفال غز، على خلفية القصف الصاروخي الذي نفذه "حزب الله" على المنطقة.

وذكرت القناة 12 العبرية الخاصة حينها، أن القصف أدى إلى توتر كبير بين المسؤولين المحليين والجيش، خلال اجتماع مع قائد فرقة الجليل.

وفي 2 مارس الجاري، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.