الحكم بالسجن 28 عاما على شقيق الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي بتهم القتل والتآمر

حكم على شقيق الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، الذي تولى الحكم من 2002 إلى 2010، بالسجن لمدة 28 عاما وأربعة أشهر بتهم القتل والتآمر.

وأسس سانتياجو أوريبي مجموعة شبه عسكرية في منطقة أنتيوكيا خلال النزاع الداخلي في أوائل التسعينيات، والتي قتلت من يُزعم أنهم من أنصار الجماعات المسلحة اليسارية، وفقا لما نقلته قناة التلفزيون "كاراكول" عن المحكمة يوم الثلاثاء. وفي المرحلة الأولى، كان قد تم تبرئته في عام 2021.

وكتب الرئيس السابق على منصة إكس: "أشعر بألم عميق بسبب حكم إدانة شقيقي. نسأل الله أن يكون معنا".

ويقال إن الرئيس السابق وعائلته لديهم صلات وثيقة مع الجماعات شبه العسكرية اليمنية.

وعانت كولومبيا لعقود من صراع مسلح بين القوات المسلحة وجماعات متمردة يسارية وجماعات شبه عسكرية يمينية، أسفر عن مقتل 220 ألف شخص وتشريد الملايين.

وكان الرئيس السابق أوريبي قد تم تبرئته في أكتوبر في المرحلة الثانية من المحاكمة من تهم التلاعب بالشهود والاحتيال الإجرائي.

وفي المرحلة الأولى، كان قد حكم عليه سابقا بالسجن المنزلي لمدة 12 عاما بتهمة رشوة سجناء خلال تحقيق في صلاته المفترضة مع الجماعات شبه العسكرية للحصول على شهادة براءة لنفسه.