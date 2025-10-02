14 استقالة في مجلس الشيوخ: يرغبون في خوض انتخابات النواب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس الشيوخ، على استقالة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موافقة المجلس على الاستقالات وخلو مكانهم.

وتضم الاستقالات:



1. أاحمد عبدالجواد محمد محمد

2. وليد محمود فوزى على المليجى

3. أحمد صبيح محمد خشانة

4. سمير محمد البيومى أحمد رمضان

5. مصطفى بيومى محمد بيومى

6. فرج فتحي فرج على

7. سالم شتيوى سالمان غنيم

8. محمد عبده صديق اللمعى

9. دينا محمد نبيل محمد هلالى

10. أكمل سامى نجاتى خطاب

11. محمد مجدى فريد محمد

12. نهى أحمد فتحى أحمد زكى

13. عادل محمد حجازى أحمد

14. ياسر محمد إسماعيل الهضيبى