لاريجاني: حزب الله مازال قويا عسكريا رغم الضربة الموجعة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن حزب الله اللبناني مازال قويا عسكريا، رغم أنه تعرض لـ"ضربة موجعة".

وأضاف لاريجاني أنه "لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقى ضربة قوية باغتيال قائده حسن نصر الله، لكن هذه الحركة لن تُدمّر فحسب، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكد لاريجاني أن حزب الله ما زال قادراً على قلب الموازين، لكنه يلتزم الصمت حالياً في مواجهة خروقات وقف إطلاق النار.

وأوضح أن عدم تحرك حزب الله في الوقت الحالي يرجع إلى أنه لا يريد خرق التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل لكنه يمتلك القدرة على تغيير مسار الأحداث.

وفي وقت سابق، اعتبر لاريجاني أن حزب الله "قوي ولا يحتاج السلاح من أي مكان"، واصفا إياه بـ"سد منيع أمام إسرائيل".

وأضاف لاريجاني، خلال مؤتمر في بيروت في سبتمبر، أن إيران ترى أن "على اللبنانيين أن يحلوا مشاكلهم من خلال التوافق"، وأن لبنان "دولة قوية في مواجهة إسرائيل"، مؤكدا أن طهران "لا تصدر الأوامر لأي شخص بها".

واعتبر أن لبنان "دولة صديقة"، تتشاور معها إيران في كل القضايا، متهما واشنطن بـ"محاولة بث الفرقة بين اللبنانيين".