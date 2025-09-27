 منظمة أطباء بلا حدود توقف خدماتها الطبية في مدينة غزة عقب حصار عياداتها - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 2:00 م القاهرة
منظمة أطباء بلا حدود توقف خدماتها الطبية في مدينة غزة عقب حصار عياداتها

وكالات
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 12:29 م

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، تعليق عملياتها في مدينة غزة، بسبب تصاعد القصف الإسرائيلي على المدينة.

وقال منسق شئون الطوارئ في المنظمة جاكوب جرانجيه، في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأكد جرانجيه أن "هذا آخر ما كنا نريده نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة تهدف لتدمير مدينة غزة في الحادي عشر من الشهر الماضي وازدادت قوة قبل أسبوعين.

