25 ألف مواطن هجروا قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال هجرت قسرا 25 ألف مواطن من مخيمي طولكرم ونور شمس.

ويواصل الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيميها منذ أكثر من 8 أشهر.

وأضافت أن الاحتلال دمر أكثر من 600 منزل كليا و2573 جزئيا خلال العدوان المتواصل على المخيمين.

في حين أكدت أن عدد ضحايا العدوان حتى الآن 14 شهيدا بينهم طفل وسيدتان وعشرات المصابين والمعتقلين، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

بدورها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ عام 1967، وأكدت أن أكثر من 42 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم.