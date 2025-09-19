 إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 11:40 ص القاهرة
إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

عمر فارس
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 11:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 11:33 ص

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://www.tansik.digital.gov.eg

يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الشهادات الفنية للتسجيل في تقليل الاغتراب، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 15/9/2024 وحتى السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

